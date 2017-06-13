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Одесса, Экономика

На земельный аукцион в Одесской области планируется выставить свыше 9 тысяч гектар земли

13.06.2017 0 103

Об этом стало известно в ходе селекторного совещания губернатора Максима Степанова с главами районных госадминистраций.

Земельный вопрос стал ключевым в обсуждении. Глава ОГА распорядился согласовать информацию обо всех земельных участках сельскохозяйственного назначения, которые могут быть выставлены на торги в ближайшее время. По состоянию на сегодня речь идет о 665 участках госсобственности общей площадью 9 465 гектаров.

По словам Максима Степанова, проволочка с согласованием длится уже третий месяц, и областная администрация до сих пор не знает, почему пока согласовано лишь 126 земельных участков площадью 2 тыс.183 га.

«В ближайшее время мы запускаем соответствующую платформу, где будет указана вся наша деятельность. Будет известно, сколько у нас участков, сколько не обрабатывается и что это за земли. Прошу председателей райгосадминистраций ответственно отнестись к этому вопросу и предоставить необходимую информацию до конца недели. Аренда участков земли — это наполнение бюджета. Мы ищем средства на выполнение тех или иных программ, а эти деньги лежат у нас под ногами. За эти земли должны уплачиваться соответствующие налоги», —заявил губернатор.

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Elena

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