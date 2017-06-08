Над одесскими супермаркетами нависла угроза

Опасность исходит от министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Она задумала ограничить содержание транс-жиров в продуктах для украинцев до 2%. И обязать производителей размещать на этикетках информацию об этом компоненте.

И если это намерение Супрун все-таки реализует, то в комплексе с предыдущими запретами (касательно ГМО в 2016 году, подсластителей и сахарозаменителей в 2013 году), то на полках магазинов, по мнению чиновников, действительно появится здоровая еда.

Еда-то появится, но по какой цене?

По утверждению экспертов, доля «вредных» компонентов: трансжиров, Е-шек, ГМО с каждым годом возрастает все больше. Вредные компоненты в рецептурах используют практически все производители. Даже те, которые экономят на них копейки. Например, экономия от применения транс-жиров в одном кондитерском изделии ничтожно мала, но в пересчете на годовалый оборот этой продукции выходит солидная прибыль.

«Когда добросовестный производитель видит, что все конкуренты вокруг не брезгуют «вредными» добавками, приходит понимание: либо ничего не менять и использовать принятую рецептуру, либо как-то бороться с такими производителями, но, к сожалению, пока это не работает», — говорит Юрий Зеленый, генеральный директор компании Green Marine, которая специализируется на изготовлении и продаже экологически чистых мясных и рыбных деликатесов.

Проблема также в том, что производитель часто вообще не указывает вредный компонент на этикетке продукта, иногда написанное трудно прочитать или потребитель не понимает, что означают некоторые маркировки добавок.

Многие эксперты полагают, что законодательные инициативы не должны стать причиной значительного подорожания продуктов, они уверены, что не все пойдут на эти крайние меры.

«Мы за здоровую конкуренцию, — подчеркивает гендиректор Green Marine. — Правила, прописанные в законах еще в 2014 году, обязывают придерживаться необходимых стандартов при маркировке не только производителей, но и продавцов. Законодательство четко регулирует содержание в продуктах питания тех или иных веществ. Но если мы хотим расширять свой рынок за пределы страны, то необходимо пересмотреть наши стандарты сертификации продуктов питания и подвести их под стандарты ЕС».

На фото: Юрий Зеленый, магазин «Море рыбы» ТМ Green Marine, Одесса, ул. Бугаевская, 41