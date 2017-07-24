Наилучших спортсменов Одесской области будут поощрять денежными выплатами

Областная госадминистрации в 3 квартале 2017 года будет выплачивать ежемесячную денежную помощь ведущим спортсменам Одесской области. Список получателей уже утвержден.

Среди них — студент факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» Александр Вересюк, выпускник Одесской Юракадемии Константин Тришин и выпускница Института Национального и международного права Международного гуманитарного университета Анастасия Тодорова.

Александр Вересюк – 3-х–кратный чемпион Европы, многократный призёр Европы и мира по сумо. На сегодняшний день Александр является мастером спорта международного класса, а также Заслуженным мастером спорта Украины по сумо. Сейчас Александр отстаивает честь нашего города и нашей страны на X Всемирных играх, которые проходят в польском городе Вроцлав.

Константин Тришин – Заслуженый Мастер Спорта Украины по Муэй Тай, Чемпион Мира 2010 г (Бангкок, Таиланд), Чемпион Европы 2009 г (Лиепая, Латвия) и 2011 г (Анталия, Турция), Победитель Кубка Мира среди клубов 2008 г (Ялта, Украина). Семикратный Чемпион Украины. Участник и победитель профессиональных боев К-1.

Анастасия Тодорова – одна из лучших байдарочниц в Украине, она является мастером спорта Украины международного класса, а также победителем и призёром Кубка мира, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы по гребле на байдарках. Анастасия стала победителем на олимпийской дистанции 500 м в составе экипажа байдарки-четверки, который завоевал серебро на чемпионате Европы-2015 и получил олимпийскую лицензию на участие в Олимпийских играх-2016. Из совсем недавних спортивных достижений Анастасии – две золотые и серебряная медали Кубка Украины по гребле на байдарках и каноэ памяти олимпийской чемпионки одесситки Юлии Рябчинской, а также серебряная и бронзовая награды Кубка мира в Португалии. А буквально на днях стало известно о ещё одной спортивной победе одесситки — на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве, Болгария, украинский экипаж байдарки в составе Мария Кичасова / Мария Повх / Анастасия Тодорова / Инна Грищун получил бронзовые награды на дистанции 500 м.