Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Миф или мошенничество: одесская полиция разбирается с виноградниками Лакарена (ФОТО)
Гонки по Одесской области: как патрульная полиция преследовала чиновников-взяточников (ВИДЕО)
Нападение под Одессой: ночью избили депутата горсовета (ФОТО)
Деревопад в Одессе: горожане и коммунальщики устраняют последствия ночной стихии (ФОТО)
Одесситам о финансах: гривня летом отдыхает?
Ликвидация в Одессе: СМИ написали свой сценарий
В Одессу прибыла чудотворная Зимненская икона Божией Матери (ВИДЕО)
Роды в Одессе: лидируют мальчики и близнецы
Одесская полиция признана самой музыкальной в Украине (ВИДЕО)
Революция в историческом центре Одессы: компромисс достигается трудно (ФОТО)
Одесса, Происшествия

Нападение под Одессой: ночью избили депутата горсовета (ФОТО)

04.07.2017 0 437

Сегодня, около полуночи в подъезде собственного дома было совершено нападение на депутата Черноморского городского совета от партии «Відродження» Дмитрия Гапоненко.

Об этом сообщила в соцсети журналист Ольга Иванова.
По его словам, возвращаясь домой с прогулки, он подошёл к лифту. В это время между первым и вторым этажом находился неизвестный мужчина, который увидев депутата, резко спустился и нанёс удары кулаком по лицу. После этого неизвестный быстро скрылся.

По мнению самого депутата, версия ограбления в данном случае полностью исключается, так как преступник ничего не взял. По всей видимости, целью нападавшего было нанесение телесных повреждений, однако причины пока остаются неизвестными.

Несмотря на то, что сам депутат отделался рассечением брови, он не исключает, что это может быть связано с его депутатской деятельностью, хотя врагов, как он сам говорит, у него нет.

Фактом нападения занимаются правоохранители.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах