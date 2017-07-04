Нападение под Одессой: ночью избили депутата горсовета (ФОТО)

Сегодня, около полуночи в подъезде собственного дома было совершено нападение на депутата Черноморского городского совета от партии «Відродження» Дмитрия Гапоненко.

Об этом сообщила в соцсети журналист Ольга Иванова.

По его словам, возвращаясь домой с прогулки, он подошёл к лифту. В это время между первым и вторым этажом находился неизвестный мужчина, который увидев депутата, резко спустился и нанёс удары кулаком по лицу. После этого неизвестный быстро скрылся.

По мнению самого депутата, версия ограбления в данном случае полностью исключается, так как преступник ничего не взял. По всей видимости, целью нападавшего было нанесение телесных повреждений, однако причины пока остаются неизвестными.

Несмотря на то, что сам депутат отделался рассечением брови, он не исключает, что это может быть связано с его депутатской деятельностью, хотя врагов, как он сам говорит, у него нет.

Фактом нападения занимаются правоохранители.