Нападение в Одессе: судье плеснули в глаза зеленкой (ФОТО)

В Одессе произошло очередное нападение с «зеленкой».

На этот раз группа неизвестных облила зеленкой судью Хозяйственного суда Одесской области Ирину Малярчук утром на парковке возле работы.

Пострадали глаза женщины и открытые участки кожи. Потерпевшую срочно госпитализировали. Злоумышленники скрылись и теперь их разыскивает полиция. Известно, что нападавшие выплеснули зеленку из пластиковой бутылки с надписью «пепси», один из нападавших был с бородой и в бейсболке, а второй — в полосатой футболке и спортивных штанах. Полиция надеется и на помощь очевидцев.

ОДЕССКИХ ЧИНОВНИКОВ НАСТИГЛИ «ЗЕЛЕНКА» И ПОПЫТКА «МУСОРНОЙ» ЛЮСТРАЦИИ (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, в мае, в Белгород-Днестровском, возмущенные общественники облили зеленкой депутата оппозиционной партии, предпринимателя Василия Кащи и попытались засунуть в мусорный бак.