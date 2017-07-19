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Одесса, Происшествия

Нападение в Одессе: судье плеснули в глаза зеленкой (ФОТО)

19.07.2017

В Одессе произошло очередное нападение с «зеленкой».

На этот раз группа неизвестных облила зеленкой судью Хозяйственного суда Одесской области Ирину Малярчук утром на парковке возле работы.

Пострадали глаза женщины и открытые участки кожи. Потерпевшую срочно госпитализировали. Злоумышленники скрылись и теперь их разыскивает полиция. Известно, что нападавшие выплеснули зеленку из пластиковой бутылки с надписью «пепси», один из нападавших был с бородой и в бейсболке, а второй — в полосатой футболке и спортивных штанах. Полиция надеется и на помощь очевидцев.

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Напомним, в мае, в Белгород-Днестровском, возмущенные общественники облили зеленкой депутата оппозиционной партии, предпринимателя Василия Кащи и попытались засунуть в мусорный бак.

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Suhan

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