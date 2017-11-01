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Общество, Одесса

Научены одесской трагедией: после «Виктории» детей эвакуируют за три минуты (ФОТО)

01.11.2017

После трагедии в оздоровительном лагере «Виктория», где погибли трое детей, пожарные не только проверяют состояние учебных заведений, но и учат детей не паниковать.

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Так, к примеру, в общеобразовательной школе № 10 Измаила состоялось практическая отработка эвакуационных мероприятий, которая началась с сигнала тревоги: «Внимание всем! Пожар ».

Ученики, надев ватно-марлевые повязки, вместе с педагогическим и обслуживающим персоналом школы через несколько эвакуационных выходов вышли на улицу в безопасное место. Школа уложилась в нормативное время для данного учебного заведения — эвакуация продолжалась 3 минуты 35 секунд.

По прибытии на место временной эвакуации учителя провели перекличку учащихся по классным журналам и доложили о количестве эвакуированных детей начальнику штаба Гражданской защиты.

Самостоятельно были эвакуированы 587 учеников, 30 учителей и 24 человека обслуживающего персонала. Спасатели прибыли на место условного пожара, не нарушив показателей. Сотрудники ДСЧС с помощью лестницы спасли 12 учеников из помещения школы, а также ликвидировали условный пожар в гардеробной.

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Напомним, вчера, в рамках расследования трагических событий в детском лагере «Виктория», одесская прокуратура сообщила о подозрении сотруднику Киевского районного отделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным следствия, чиновник не принял необходимых мер по частичному или полному прекращению работы лагеря, хотя был проинформирован о том, что на объекте обнаружили ряд существенных нарушений, которые потенциально угрожали жизни и здоровью детей.

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Suhan

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