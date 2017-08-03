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Не дождетесь: слухи о трагической смерти проректора одесской академии преувеличены (ФОТО,ВИДЕО)

03.08.2017

Трагическая авария на автодороге М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск», произошедшая 1 августа, серьезно травмировала профессора, заслуженного юриста Украины , проректора по учебно–методической и воспитательной работе «Одесской юридической академии» Юрия Полянского.

В некоторых одесских СМИ появилась информация, что он скончался от полученных травм.

На официальном сайте «Одесской юридической академии» сегодня,  3 августа, появилось следующая информация:

«Хотим опровергнуть эти, не соответствующие действительности, факты. В данный момент Юрий Евгеньевич находится на лечении в больнице г. Одесса, его готовят к операции.
Весь коллектив НУ «Одесская юридическая академия» надеется на скорейшее выздоровление Юрия Евгеньевича и возвращение в строй незаменимого коллеги, организатора и чуткого педагога, а также — желает сил и терпения родственникам и близким в процессе его реабилитации».

Искренне присоединяемся к пожеланиям скорейшего выздоровления!

Напомним, на  подъезде к Николаеву между селами Чапаевка и Кимовка в лоб столкнулись легковой автомобиль Nissan Maxima и грузовой тягач Renault.
По словам очевидцев, водитель Renault попытался избежать столкновения, но безрезультатно. У автомобиля Nissan снесло всю переднюю часть. За рулем находился Юрий Полянский.

Мужчину зажало в автомобиле, его доставали спасатели. С тяжелыми травмами пострадавшего госпитализировали. Пассажир Nissan от госпитализации отказался. Водитель Renault был травмирован, однако также от госпитализации отказался.

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Suhan

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