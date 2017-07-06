Не спрятаться: одесского мэра преследуют даже в уборной (ВИДЕО)

Вчерашний инцидент между Геннадием Трухановым и журналистом одесского сайта получил новое продолжение, а вернее — новое видео.

Одна из активисток так называемого «антитрухановского майдана» стала свидетелем общения главы города с журналистами в помещении уборной облгосадминистрации.

Встречу «за неплотно закрытыми дверями» опубликовала в фейсбуке Алина Подолянка.

В комментариях к видео активистка пояснила, что делала рядом с мужской уборной.

Напомним, вчера журналист одесского издания решил взять у Геннадия Труханова комментарий по поводу фразы «Зеленый глист», прозвучавшей на аппаратном в понедельник в муниципалитете.

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В ответ мэр закрыл рукой экран телефона, на который снимал журналист. После этого в СМИ легенды «нарастали» одна за другой: Труханов вырвал телефон, напал журналиста, чуть ли не избил и тому подобное.