Не все так плохо: собственное дело открыли 18 000 новых одесских предпринимателей

С начала 2017 года свой бизнес зарегистрировали почти 18 тысяч новых предпринимателей Одесской области, которые достаточно успешно осуществляют свою деятельность, создают новые рабочие места и пополняют бюджет.

Всего, в Одесской области на упрощенной и общей системах налогообложения осуществляют деятельность 125 000 физических лиц — предпринимателей.

Из них, плательщиками единого налога, по состоянию на начало октября, являются почти 81 000 физлиц-предпринимателей. По сравнению с началом года, количество плательщиков единого налога увеличилось на 12 000.

Наиболее популярной среди субъектов хозяйствования остается вторая группа единого налога – ее применяет каждый второй предприниматель. Третью группу единого налога избрали 22 000 субъектов хозяйствования, а первую – 17 879 предпринимателей.

Кроме того, с начала года физлицами-предпринимателями в местные бюджеты направлено 686 млн. грн. единого налога. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 256 млн. грн, или на 60 %.

Из общего количества физических лиц-предпринимателей, подавших заявления о прекращении деятельности в 2017 году, почти 70% (14 тысяч) на протяжении последних лет предпринимательскую деятельность не осуществляли.

«Максимальная поддержка будущих предпринимателей, создание комфортных условий ведения бизнеса и уплаты налогов — это те составляющие, которые способствуют активизации предпринимательской активности в Одесском регионе», — отмечает начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.