Негде хранить документы: в Одесской обладминистрации занялись архивом на Пироговской (ФОТО)

В облгосадминистрации планируют пересмотреть проект расширения архива на Пироговской.

Об этом шла речь на аппаратном совещании 7 августа.

По словам архивариусов, существующий проект, предусматривающий расширение корпуса госучреждения, устарел и не сможет решить проблему с нехваткой площади для хранения документов. Сейчас для нормальной работы специалистам потребуется около 12 000 кв. м, однако после реконструкции по существующему проекту они получат только 4,5 тысячи.

« Должны быть конференц-зал, выставочно-музейный комплекс, место для парковки автотранспорта. Отсутствие архивных площадей ограничит возможности развития, если мы остановимся только на этой пристройке. Почти 30 лет архив не комплектуется должным образом, возможно даже переместить комплекс материалов по истории Бессарабии, которые хранятся в КУ «Измаильский архив». А там вообще деревянные стеллажи и печное отопление, и это запрещено всеми нормами хранения документов! »— отметила и. о. директора Государственного архива Одесской области Лилия Белоусова.



Глава ОГА Максим Степанов отметил, что надо пересмотреть документы и при необходимости искать новые пути решения вопроса.

«У нас собраны уникальные документы, более того, архивная деятельность имеет и коммерческую составляющую: предоставляется множество платной информации. Конечно, архив должен находиться в нормальных условиях. Но мы не будем рассуждать о 10 или 12 000 квадратных метров, а посмотрим техзадание и примем окончательное решение. Я уже дал поручение одному из своих заместителей, а потом будем выходить с предложениями,как нам необходимо построить», — отметил Максим Степанов.

В прошлом году одесский областной совет принял решение о передаче здания бывшей Бродской синагоги (Жуковского, 18), где расположен основной корпус Государственного архива Одесской области, еврейской общине. Само здание почти 30 лет находится в аварийном состоянии и не соответствует ни нормам безопасности, ни стандартам хранения документов. Другой корпус на Пироговской 29 также нуждается в ремонте — здесь протекает крыша, отсутствует система климат-контроля. В рамках реконструкции, это сооружение планируют перестроить и увеличить ее площадь.