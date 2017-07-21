Неожиданно: в Одессу на кинофестиваль приехала Лия Ахеджакова (фото)

Российская и советская актриса театра и кино Лия Ахеджакова неожиданно приехала на Одесский кинофестиваль. Ахеджакова представила одесситам фильм «Кроткая» вместе с режиссером картины Сергеем Лозницей.

Организаторы не анонсировали приезд 79-летней актрисы, похоже, для них это тоже стало приятным сюрпризом.

Вчера вечером актриса Лия Ахеджакова и режиссёр Сергей Лозница представили фильм «Кроткая», который претендовал на «Золотую пальмовую ветвь» 70-го Каннского кинофестиваля. На создание кинофильма Сергея Лозницу вдохновило одноименное произведение Достоевского. Действие картины происходит в российской тюрьме и ее окрестностях.

Премьера фильма «Кроткая» Сергея Лозницы вызвала большой зрительский ажиотаж. По мнению многих критиков, это одна из самых лучших и талантливых кинолент нашего времени.

«Это первый показ фильма на территории, жителям которой не нужно объяснять подробности — все всё понимают», — сказал режиссёр.

Лия Ахеджакова сыграла в картине емкую роль правозащитницы. В «Кроткой» она снялась после пятилетнего простоя.

Лия Ахеджакова выразила благодарность Сергею Лознице: «Я несколько лет не снималась не потому, что не предлагали, а потому, что нечего мне было сказать. Я счастлива, что вдруг понадобилась моему любимому режиссёру, картины которого мы отслеживали и передавали друг другу. Это подарок судьбы! Хотя роль маленькая, но это то, что я хочу и то, на чтоб я всегда согласилась».

Лия Ахеджакова — артистка театра и кино, родилась 9 июля 1938 в Днепре. За свою актерскую карьеру, которая началась в 1960 году, сыграла в театре и кино более 100 ролей.

Актриса известна своими проукраинскими взглядами. В 2014 году Ахеджакова публично выступила против аннексии Крыма и агрессии РФ на востоке нашей страны.

Стоит отметить, что выглядит 79-летняя актриса как всегда прекрасно.