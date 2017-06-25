Непогода не помеха: в Одессе прошел массовый заплыв (ФОТО)

Несмотря на сообщения синоптиков и грозу накануне, около полусотни человек на одесском пляже «Ланжерон» устроили массовые заплывы в море, приуроченные ко Дню Конституции.

Все выходные соцсети пестрят фотографиями с международных соревнований по плаванию на открытой воде «Черноморская жемчужина», которые проводились уже во второй раз.

В состязании были два вида заплыва. В «Малый одесский круг» допускались все желающие, его дистанция была 1500 метров. А вот в заплыв на дистанцию 4500 метров, которая называется «Жемчужина Ланжерона», пустили не всех — для участия нужен гидрокостюм, а возраст участников не должен превышать 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Однако, из-за непогоды и холодной воды дистанцию пришлось сократить до 3000 метров.

«Мы сократили основную дистанцию из-за температуры воды, но она достаточно теплая, чтобы не отменять соревнования. Температура воды должна быть не ниже 17 градусов и тогда можно плыть», — отмечают организаторы.

Лучшие спортсмены получили медали и ценные подарки.

ФОТО: соцсети











