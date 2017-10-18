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Общество, Одесса, Политика

Несостоявшийся суд в Одессе: активисты провели «мусорную люстрацию» бездомных (ВИДЕО)

18.10.2017

Сегодня в Одесском апелляционном административном суде не состоялось слушание по иску Михаила Мейзерского по отмене плана зонирования территорий города: судья не смог присутствовать и рассмотрение перенесли на ноябрь.

Пришедшие поддержать иск общественники выразили возмущение переносом слушаний, так как, по их мнению, это свидетельствует о стремлении максимально затянуть дело.

Одесская активистка Светлана Подпалая пишет в фейсбуке: «Вернулась с суда по зонингу. Его не было. Судья был занят, перенесли на ноябрь.
Зато была демонстрация давления на судей со стороны на первый взгляд, неизвестных людей, которые при ближайшем рассмотрении оказались людьми из РГБ и их партнерами. Они стояли под судом с украинскими флагами возле контейнера с фамилиями наших судей. Мы не могли поверить своим глазам, не могли понять, что происходит. За все время судебных заседаний по зонингу у нас не было не то что акций в поддержку или против, но и даже зрителей на заседаниях.»

 

 

Истец и его сторонники уверены, что зонинг в его нынешнем виде был принят с нарушением закона (без общественных слушаний) и дает возможность бизнесменам хаотично застраивать Одессу, включая центр города и побережье. Ответчиком по делу выступает мэрия.

В итоге своё недовольство активисты сорвали на двух неопрятного вида мужчинах, которые были обнаружены ими возле здания суда. Активисты зачем-то засунули их в мусорный бак, который затем отвезли подальше от здания суда, сообщает Таймер.

 

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Suhan

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