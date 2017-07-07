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Нетрезво по Одессе: тест на алкоголь в Воронцовском переулке (ВИДЕО)

07.07.2017 0 229

Несмотря на катастрофическое количество ДТП в Одессе, большинство из которых влекут за собой случаи смерти, водителей «под шафе» не становится меньше.

Так, в Воронцовском переулке, в нарушение правил пропускного режима (вслед за экскурсионным электромобилем) проехал автомобиль Тойота. На замечания сотрудников КП «Муниципальная охрана» водитель не реагировал.

Об инциденте сообщил советник главы одесской полиции Руслан Форостяк.

После попыток уехать от сотрудников КП автомобиль был остановлен и вызван наряд полиции. Водитель вел себя неадекватно, имел внешние признаки алкогольного (или иного) опьянения. Гражданин, который представился Никитой, не имел при себе водительского удостоверения и свидетельства о регистрации данного ТС.

После прохождения теста на наличие алкоголя в крови прибор показал превышение допустимой нормы.

Автомобиль был эвакуирован на штрафплощадку, а водитель задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

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Suhan

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