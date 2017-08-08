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Одесса, Происшествия

Ночная Одесса: как патрульные догоняли водителя «под шафе» (ВИДЕО)

08.08.2017

На дорогах Одессы привычными стали две вещи: аварии и нетрезвые водители за рулем.

Главное — вовремя их вычислить и обезвредить. За минувшую ночь «улов» одесских патрульных составил 8 человек.

В сети появилось видео преследования автомобиль Hyundai, который пронесся на красный свет и не реагировал на сигналы полиции. Началась погоня. Машину блокировали, а 31-летнего водителя проверили на алкотестере: 0,72 промилле. И никакого раскаяния!

Как понимаете, последовали протоколы по трем темам — не трезв, пытался скрыться, нарушил правила.

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Suhan

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