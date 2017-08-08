Ночная Одесса: как патрульные догоняли водителя «под шафе» (ВИДЕО)

На дорогах Одессы привычными стали две вещи: аварии и нетрезвые водители за рулем.

Главное — вовремя их вычислить и обезвредить. За минувшую ночь «улов» одесских патрульных составил 8 человек.

В сети появилось видео преследования автомобиль Hyundai, который пронесся на красный свет и не реагировал на сигналы полиции. Началась погоня. Машину блокировали, а 31-летнего водителя проверили на алкотестере: 0,72 промилле. И никакого раскаяния!

Как понимаете, последовали протоколы по трем темам — не трезв, пытался скрыться, нарушил правила.

НЕТРЕЗВО ПО ОДЕССЕ: ТЕСТ НА АЛКОГОЛЬ В ВОРОНЦОВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ (ВИДЕО)