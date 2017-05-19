Ночная трагедия в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на пятницу масштабный пожар уничтожил 1 квартиру и частично повредил еще две в двухэтажном жилом доме на ул. Атамана Головатого.

Спасатели, которые за 7 минут добрались на место вызова, установили, что горит крыша и три квартиры на втором этаже. Из-за сильного задымления и плотности застройки огонь мог перекинутся на соседние здания.

Не мешкая, пожарные приступили к работе сразу в двух направлениях: подали стволы на тушение пожара и защиту рядом расположенных зданий.

В 22:59 спасателям удалось локализовать пожар на площади 100 кв. м, а в 23:19 — полностью ликвидировать ее.

ПЕРЕПОЛОХ В ОДЕССЕ: ПЛАМЯ ОХВАТИЛО НЕСКОЛЬКО ЭТАЖЕЙ ВЫСОТКИ (ВИДЕО)

Напомним, днем 17 мая жителей улицы Александра Невского, в районе Люстдорфской дороги, поверг в ужас пожар в жилой высотке, в результате которого огонь охватил балконы с первого по четвертый этажи.