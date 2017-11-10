Ночью спасали склады одесского рынка (ВИДЕО)

Очередная «горячая» ночь выдалась сегодня у одесских спасателей.

В 3 часа ночи они получили вызов на масштабный пожар складов, находящихся на рынке «Седьмой километр» в Овидиопольском районе.

Общая площадь «пылающей» территории составила 900 м.кв., поэтому на ликвидацию отправились около 70 человек и 15 единиц техники.

Потушить пожар удалось лишь рано утром, около 05:40. К счастью, людских жертв нет.