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Ночью спасали склады одесского рынка (ВИДЕО)

10.11.2017

Очередная «горячая» ночь выдалась сегодня у одесских спасателей.

В 3 часа ночи они получили вызов на масштабный пожар складов, находящихся на рынке «Седьмой километр» в Овидиопольском районе.

Общая площадь «пылающей»  территории составила 900 м.кв., поэтому на ликвидацию отправились около 70 человек и 15 единиц техники.

Потушить пожар удалось лишь рано утром, около 05:40. К счастью, людских жертв нет.

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Suhan

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