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Ночью в Одессе уничтожались автомобили (ФОТО, ВИДЕО)

07.11.2017

В ночь на вторник в Одессе произошло массовое сожжение автомобилей в спальных микрорайонах города.

Так, около 3 часов ночи неизвестные подожгли 2 автомобиля на парковке жилого комплекса «Радужный». Позже огонь перекинулся дальше и в результате уничтожил три и повредил шесть легковушек.

Кроме того в районе 4 часов на уличной стоянке на Базарной два автомобиля сгорели, два – обожжены.

И уже под утро в 5:30 огонь охватил автомобили на улице Рекордной. Также загорелись пять машин, некоторые из них сгорели дотла.
На капоте одного из авто нашли остатки пластиковой бутылки, проволоки и батарейки, рассматривается версия о поджоге.

Этой ночью в городе пострадало в общей сложности 20 автомобилей.

По факту поджога открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, которое совершенное путем поджога).

 

 

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Suhan

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