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Ночью в Одессе взорвали автомобиль экс-депутата (ФОТО, ВИДЕО)

03.07.2017 0 350

В 03.34 на стоянке по улице Маразлиевской неизвестные взорвали автомобиль «Toyotа Camry», использовав радиоуправляемое самодельное взрывное устройство в пластиковом корпусе.

Пострадавших нет. Вокруг места происшествия остались осколки стекла и фрагменты кузова автомобиля. Охранник парковки отказался комментировать журналистам происшествие. Изъятые с места происшествия фрагменты полиция направила на экспертизу.

Взрывная волна повредила стекла в Дворце студентов, который находится напротив стоянки.

Полиция не называет владельца, но по сообщениям в СМИ, автомобиль принадлежит одному из одесских экс-депутатов.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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Suhan

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