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Одесса, Происшествия

Ночью в Затоке было не до сна (ФОТО)

28.04.2017 0 681

Переполох случился под утро 28 апреля на станции Лиманская в курортном посёлке Затока Одесской области.

Около 4-х утра пламя охватило всю деревянную постройку частного двухэтажного дома на общей площади 400 кв.м.

Была угроза распространения огня на соседние здания. Однако, благодаря слаженной работе команд спасателей «Каролино–Бугаз» и регионального управления службы по ЧС и мобильного пожарного комплекса села Шабо, к 6 утра пожар удалось ликвидировать.

К счастью, человеческих жертв нет. Причины возгорания выясняются.

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Suhan

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