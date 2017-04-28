Ночью в Затоке было не до сна (ФОТО)

Переполох случился под утро 28 апреля на станции Лиманская в курортном посёлке Затока Одесской области.

Около 4-х утра пламя охватило всю деревянную постройку частного двухэтажного дома на общей площади 400 кв.м.

Была угроза распространения огня на соседние здания. Однако, благодаря слаженной работе команд спасателей «Каролино–Бугаз» и регионального управления службы по ЧС и мобильного пожарного комплекса села Шабо, к 6 утра пожар удалось ликвидировать.

К счастью, человеческих жертв нет. Причины возгорания выясняются.