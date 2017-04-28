Ночью в Затоке было не до сна (ФОТО)
28.04.2017 0 681
Переполох случился под утро 28 апреля на станции Лиманская в курортном посёлке Затока Одесской области.
Около 4-х утра пламя охватило всю деревянную постройку частного двухэтажного дома на общей площади 400 кв.м.
Была угроза распространения огня на соседние здания. Однако, благодаря слаженной работе команд спасателей «Каролино–Бугаз» и регионального управления службы по ЧС и мобильного пожарного комплекса села Шабо, к 6 утра пожар удалось ликвидировать.
К счастью, человеческих жертв нет. Причины возгорания выясняются.
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