Новая сессия Одесского облсовета состоится 7 июля (фото)

Руководителям фракций так и не удалось договориться о начале работы пленарного заседаний, назначенного на сегодня.

Причиной стало несогласие «Оппозиционного блока» с рядом действий — как руководства облсовета, которое якобы «подсовывает депутатам решения», не давая времени их изучить, так и коллег, которые, по мнению оппо, ведут себя недопустимо.

Как сообщала Деловая Одесса, в самом начале заседания между оппозиционером Романом Сеником и депутатом от Блока Петра Порошенко — главой Савранской РГА Виталием Свичинским возник конфликт. Сеник обвинил чиновника в использовании для голосования карточки отсутствующей сегодня в зале Марии Гайдар.

Все действо разворачивалось перед глазами руководителя области — губернатор Максима Степанова, который присутствовал в зале.

После этого был объявлен двухчасовой перерыв, в завершении которого глава облсовета Анатолий Урбанский перенес сессию на 7 июля. Официальной причиной переноса стало малое количество депутатов, явившихся на заседание.

Однако кое-что Урбанский сделать с утра все же успел.

Как сообщает пресс-служба облсовета, областной спикер поздравил с днем рождения целую группу депутатов: Открывая заседание, председатель областного совета Анатолий Урбанский традиционно поздравил коллег по депутатскому корпусу, которые отпраздновали свои дни рождения в межсессионный период: Сергея Лупашко, Леонида Шимона, Владимира Кривошею, Игоря Учителя, Панаса Самунжы, Виталия Разумова, Владимира Щербину, Максима ползуна, Николая Биба , Виктора Бубнова, Виктора Баранского, Александра Усинова, Анатолия Хмелевского, Сергея Червякова, Николая Сорочана, Игоря Клименко, Марину Зинченко, Аллу Стоянову, Юрия Маслова, Виталия Харченка и вручил им памятные подарки.

На этом поздравления не были завершены. Анатолий Урбанский сообщил присутствующим: «По просьбе религиозной общины Архистратига Божия Михаила и жителей города Кодыма Одесской области, за большую благотворительную деятельность и активную помощь в создании прихода Украинской православной церкви Киевского Патриархата в городе Кодыма хочу вручить Благословенную грамоту епископа Одесского и Балтского Марка депутату областного совета Николаю Сорочану».

Анатолий Урбанский также поздравил и наградил почетным знаком Одесского областного совета за многолетний добросовестный труд, весомый личный вклад в развитие местного самоуправления, социально-экономическое развитие региона, высокий профессионализм и по случаю 60-летия со дня рождения председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Криничная» Болградского района , депутата областного совета Афанасия Самунжы.

Фото — Пресс-служба Одесского областного совета