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О чем договорились Стерненко и Аваков

10.06.2017 0 62

Вчера Одессу посетил министр внутренних дел Арсений Аваков.

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Вместе с нардепом Бориславом Березой Арсен Аваков пожаловали в ГУНП на Еврейской, там проходил пикет патриотов против полицейского, действия которых на концерте Ирины Билык в Одессе их возмутили.

Как утверждает Сергея Стерненко, с Аваковым они не пришли ни к чему конкретному.

«Был ли смысл в этом разговоре? Не знаю. Посмотрим.», — говорит Сергей Стерненко.

«Руководство МВД говорит, что хочет наладить диалог с обществом. Первое, что я отметил — пока не будут привлекать к ответственности тех сотрудников, которые незаконно использовали силу как вчера на выступлении Билык, так и 10 апреля в Одессе, ни одной нормальной коммуникации быть не может. Не скажу что дошли до прямой конкретики и некой «дорожной карты», но хотелось бы реальной, с юридическими последствиями, реакции правоохранителей на такой беспредел, как было вчера. Был ли смысл в этом разговоре? Не знаю. Посмотрим. Но единственную вещь нам с вами стоит помнить всегда — никто, кроме нас самих, нас не защитит. И все в наших руках», — заявил Стерненко.

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Elena

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