Сегодня имя организатора Five Winds Asset Management и QW Lianora Swiss Consulting (Questra) на слуху у сотен тысяч людей по всему миру.

Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, уроженец Украины Павел Геннадьевич Крымов, на протяжении 15-ти лет занимался преступной деятельностью в сфере финансов. Об этом свидетельствуют результаты расследования, которое проводит полиция Республики Казахстан. Мошенник, под видом международных инвестиционных компаний, создавал пирамиды, масштаб которых нанес колоссальный ущерб жителям Украины, России, Казахстана, ряда стран Европы и Азии, пишет 048.ua.

С лета 2017 года Департаментом Внутренних Дел РК на Крымова заведено несколько уголовных дел по ст. 190 ч. 4 УК РК

(http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/alm/alm_page/alm_news/Tab/5755A9CFAA978F14E053030F110A12E2 и http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/alm/alm_page/alm_news/Tab/58AD510712F79E76E053030F110A5546). В связи с этим, вместо фигурирующих в уголовных делах Questra World и A.G.A.M., Крымов вывел на рынок обновленные бренды — Five Winds Asset Management и QW Lianora Swiss Consulting. Подобный шаг несколько ослабил внимание скептиков и позволил снизить негатив, нарастающий вокруг аферы.

Однако, в настоящий момент в сети появляется огромное количество объединений, которые занимаются сбором доказательной базы и подачей заявлений на Павла Крымова в правоохранительные органы. Одним из наиболее крупных объединений является ресурс http://stopkrymov.com. Активные действия обманутых вкладчиков уже имеют свои плоды — ситуация вокруг Five Winds и Lianora Swiss масштабно освещается в СМИ и на телевидении, а к расследованию подключилось несколько детективных агентств.

По заявлениям специалистов, активная позиция граждан в стремлении наказать организатора Questra (Five Winds Asset Management и QW Lianora Swiss Consulting) Павла Крымова действительно дает положительные результаты. Поэтому если вы обладаете какой-либо информацией о данном мошеннике или хотите подать заявление на Крымова — свяжитесь со следователями по телефонам — 8 (727) 254-42-62, 8 (727) 254-43-79, 8-708-383-38-56, 8-778-262-82-48.