Общая боль: в Одессе проходит выставка, посвященная без вести пропавшим украинцам (ВИДЕО)

Еще две недели в Одессе на театральной площади будет находиться экспозиция «Неопределенность: семьи пропавших без вести с обеих сторон конфликта», прежде чем «переедет» в другие города Украины.

Инсталляция была организована Международным комитетом Красного Креста.

Она насчитывает 15 стендов в виде открытых книг, на страницах которых истории без вести пропавших украинцев. Рядом с текстом — фотографии их родственников в окружении предметов, которые ассоциируются с близким им человеком.

Автор фотографий — американский журналист-фотограф Брендан Хоффман, который уже 3 года следит за ситуацией на востоке Украины.

Цель выставки — привлечь внимание общественности к проблемам и нуждам семей, пропавших без вести.

Видео: Общественный прибой