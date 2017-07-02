Общая боль: в Одессе проходит выставка, посвященная без вести пропавшим украинцам (ВИДЕО)

Еще две недели в Одессе на театральной площади будет находиться экспозиция «Неопределенность: семьи пропавших без вести с обеих сторон конфликта», прежде чем «переедет» в другие города Украины.
Инсталляция была организована Международным комитетом Красного Креста.
Она насчитывает 15 стендов в виде открытых книг, на страницах которых истории без вести пропавших украинцев. Рядом с текстом — фотографии их родственников в окружении предметов, которые ассоциируются с близким им человеком.
Автор фотографий — американский журналист-фотограф Брендан Хоффман, который уже 3 года следит за ситуацией на востоке Украины.
Цель выставки — привлечь внимание общественности к проблемам и нуждам семей, пропавших без вести.
Видео: Общественный прибой
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