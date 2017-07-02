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Общество, Одесса

Общая боль: в Одессе проходит выставка, посвященная без вести пропавшим украинцам (ВИДЕО)

02.07.2017 0 76

Еще две недели в Одессе на театральной площади будет находиться экспозиция «Неопределенность: семьи пропавших без вести с обеих сторон конфликта», прежде чем «переедет» в другие города Украины.

Инсталляция была организована Международным комитетом Красного Креста.
Она насчитывает 15 стендов в виде открытых книг, на страницах которых истории без вести пропавших украинцев. Рядом с текстом — фотографии их родственников в окружении предметов, которые ассоциируются с близким им человеком.

Автор фотографий — американский журналист-фотограф Брендан Хоффман, который уже 3 года следит за ситуацией на востоке Украины.

Цель выставки — привлечь внимание общественности к проблемам и нуждам семей, пропавших без вести.

Видео: Общественный прибой

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Suhan

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