Общественники исследовали, насколько удобен Стамбульский парк для инвалидов?

И остались недовольны своими выводами.

«Стамбульский парк это то, что должно было стать еще одной изюминкой города, привлекать туристов и радовать жителей Одессы, — пишут активисты проекта Антидискриминационная конфедерация. — Все новое, как всегда вызывает ажиотаж, особенно, если открытие проходит под патронатом мэра и президента страны. Торжественное открытие и радостное настроение. Все так и было, если только Вы не пришли в парк с детской коляской, есть проблемы со зрением, или передвигаетесь в инвалидном кресле. Тогда Вы переживете совсем другую гамму чувств: горечь разочарования, тяжесть или невозможность преодоления и чувство очередной несправедливости».

По мнению представителей организации, наибольшее неудобство для людей с ограниченными возможностями вызывает единственный спуск в парк, очень крутой и не оборудованный ступеньками.

«Покрытие имеет неровности, опасно для людей, передвигающихся на колясках, опрокидыванием. Опасный для слабовидящих и незрячих людей потенциальной опасностью споткнуться и упасть со склона», — сетуют общественники.

Так же крут и спуск на следующий ярус, крутое снижение с площадки перед Гротом, на дорожку парка.

Очень тревожит активистов и площадка перед Гротом.

«Как и весь парк, потенциально опасна для слабовидящих и незрячих людей, — утверждают они. — Отсутствует тактильная плитка, предупреждающая об опасности перед выступами, начале или окончании ступенек. С тыльной стороны Грота есть пандус, по которому можно объехать Грот и подъехать к пруду, но нет информации об этом».

Кроме того, отмечены в качестве недоработок крутой пандус для спуска в пруд, спуски на следующие ярус, а также детская площадка, спортплощадка, места для отдыха, абсолютно не приспособленные для инвалидов. Собственно, как и мини-арена, проехать в которую на коляске вообще не представляется возможным.

Такими же «терра инкогнита» для людей с ограниченными возможностями являются и расположенные в парке туалеты.

Свои рекомендации по адаптации парковой зоны к потребностям инвалидов активисты изложили здесь.