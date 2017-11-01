Общественники обратились в СМИ по поводу джипов военной прокуратуры

Общественная организация «Межрегиональная правозащитная группа «ЗАЩИТА» обращается в СМИ и требует тщательно проверить изложенные в обращении факты.

«Заявление о коррупционных преступлениях руководства военной прокуратуры Южного региона Украины связанных с незаконным использованием в своих целях военного имущества, военнослужащих и получения взяток за государственные квартиры.

Мне, в первую очередь как бывшему работнику военной прокуратуры и возглавляющего известную правозащитную общественную организацию, сегодня сообщили в личной беседе коллеги с военной прокуратуры Южного региона Украины вопиющие факты процветания там коррупции, о которых я лично не намерен молчать, цитирует издание Ivasi.News текст обращения председателя ОО «Защита» М.В. Каралкина. — А именно, в то время как главный военный прокурор Матиос А.В. со всех трибун обвиняет все военное командование о отсутствии военнослужащих при исполнении обязанностей на военных складах в Калиновке, из-за чего, по его мнению, и произошли там взрывы, его мажорные новые молодые ставленники в военной прокуратуре Южного региона Украины грязнут в такой же коррупции.

Новоназначенный им этим летом заместитель военного прокурора Южного региона Украины Мрочко Р.Н. (отец которого известный всем военным по коррупции генерал в отставке, который возглавлял Центральное автомобильное управление ВС Украины), еще при прохождении службы с сентября 2015 по май 2017 года военным прокурором Луганского гарнизона, игнорируя ст. 22 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и ст. 3 Закона Украины «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины», используя свое служебное положение и связи отца отжал в зоне проведения антитеррористической операции ранее переданные волонтерами для защиты нашей родины два внедорожника на иностранных номерах, среди которых Мицубиси Паджеро, у военного командования боевых воинских частей.

Эти внедорожники Мрочко Р.Н., имея при этом на всех руководящих должностях служебного автомобиля, забрал себе в личное пользование и перевез вместе с собой до г. Киева, где проходил службу военным прокурором Киевского гарнизона с мая по июль 2017 года, а в дальнейшем перевез и в г. Одессу, где они колесят в его личных интересах по сей день и систематично их можно лицезреть около входа военной прокуратуры Южного региона Украины (г. Одесса, ул. Пироговская, 11), что также ежедневно фиксируется на установленные внешние видеокамеры прокуратуры.

При этом всем, для заправки этих автомобилей Мрочко Р.Н. использует бензин прокуратуры, а также имея дружественные коррупционные связи с начальником Военной академии в г. Одесса генерал-майором Гуляком О.В., ежемесячно незаконно заправляет их в академии военным бензином. Поэтому все мои неоднократные ранее поданые мной жалобы на этого военачальника генерал-майора Гуляка О.В. спускаються лично Мрочко Р.Н. на тормоза в военной прокуратуре Южного региона Украины.

О черных внедорожниках прокуратуры на иностранных номерах, которые ездят систематически на заправку, уже ходят легенды среди всех военнослужащих Военной академии в г. Одесса.

Кроме этого, вместе с внедорожниками Мрочко Р.Н. еще отжал в зоне проведения антитеррористической операции двух рядовых военнослужащих с боевых воинских частей и нарушая ст. 22 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и ст. 8 Закону Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» использует их уже несколько лет в своих целях, как своих «рабов», в качестве личных водителей на ранее упомянутых внедорожниках и для других своих хозяйственных целей.

И эти военнослужащие без выходных возят по всем личным вопросам на военных автомобилях не только Мрочко Р.Н., но и его сожительницу, которой является Богомазова Юля, а также не стесняется он использовать и для этих целей его служебный автомобиль – мазду.

При этом всем, военный прокурор региона Цибенко О.С., военное командование боевых воинских частей, военная служба правопорядка, военная контрразведка, зная это, закрывает глаза и замалчивает эти факты.

Уже никого в нашей стране не удивишь коррупцией, но не успели еще остыть возмущения наличия родственной коррупционной подчиненности первого заместителя прокурора региона Визнюка П.Н. и его родного сына заместителя военного прокурора Одесского гарнизона Визнюка О.П., которая была разорвана благодаря огласки этим событиям в средствах массовой информации, как на смену появилась в военной прокуратуре Южного региона Украины другая, более изощрённая.

А именно переехал из столицы в Одессу зародившийся на глазах, всех подчиненных, еще в ранее возглавляемой военной прокуратуре Киевского гарнизона с новым прокурорским сотрудником длительный служебный роман между Мрочко Р.Н. и Богомазовой Ю.

При этом, Мрочко Р.Н. и Богомазова Ю. совместно проживают вместе уже в элитной квартире г. Одессы и абсолютно игнорируя ст. ст. 27, 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» проходят уже несколько месяцев вместе воинскую службу в военной прокуратуре Южного региона Украины, при этом Богомазова Ю. находиться в прямом подчинении Мрочко Р.Н.

Мрочко Р.Н. не стесняясь заявляет, что решает любые кадровые вопросы в Главной военной прокуратуре. Этому уже есть ряд примеров и это не только взятие на службу в органы прокуратуры и перевод в г. Одессу его любовницы Богомазовой Ю., а также назначение его друзей по совместной службе в другой военной прокуратуре, в том числе и на руководящие должности – военного прокурора Криворожского гарнизона и заместителя военного прокурора Николаевского гарнизона, где они гордо об этом говорят в своих коллективах.

По мнению и поведению заместителя военного прокурора Южного региона Украины Мрочко Р.Н., не для него писаны Законы Украины и Кодекс профессиональной этики и поведения прокуроров, о существовании последнего он даже и не знает.

19 октября 2017 года военный прокурор региона Цибенко О.С. торжественно поздравил с днем рождения прокурора отдела прокуратуры региона Курсова О.В. и в подарок пообещал ему отдать элитную 2-х комнатную квартиру на всех членов его семьи на берегу моря в Аркадии, известного всем района в Одессе, которая принадлежит Министерству обороны Украины.

Благородный шаг начальника, который беспокоиться о своих подчиненных, но, если бы не следующие вопиющие факты.

Уже несколько месяцев заместитель военного прокурора Южного региона Украины Сиводед И.С. не скрывая заявляет всем о том, что непосредственно он решает все вопросы в прокуратуре региона, связанные с получением жилья, хотя не является членом жилищной комиссии прокуратуры, при этом какая именно стоимость этого вопроса мне не сообщили, но я думаю это индивидуально и четкости в этом нет.

Такой вопрос Сиводед И.С. решил и для своего непосредственного подчиненного Курсова О.В., который, не стесняясь об этом говорит, так как не имеет законных оснований для получения 2-х комнатной квартиры, а может претендовать только на 1 комнатную, как и о том, что он путем махинаций получает кроме своего денежного обеспечения еще и пенсию, а также без семьи переехал с г. Луцка в г. Одессу и самостоятельно здесь проживает.

При этом, его жена Курсова А.О. активно осуществляет в г. Луцке через интернет ресурсы нелегально предпринимательскую деятельность активно реализовывая другим гражданам рефераты, курсовые и т.п. Согласно объявлений на ее интернет странице:

«Ориентировочные цены (зависит от сложности темы и от выделенного времени на написание): реферат: 60-100 грн., Курсовая: 300-350 грн., ИНДЗ: 70-90 грн., Контрольная работа (без практического задания) — 60 грн. Заказ происходит следующим образом: — обсуждаем вид работы и цену; — получаем от вас аванс 50% от стоимости заказа на карту ПриватБанка; — после получения смс-подтверждение оплаты — начинаем работать над заказом; — готовую работу получаете или при встрече или по электронной почте (после 100% оплаты)».

По понятным причинам, наличие жилья в г. Луцке и подпольного бизнеса, не нашло своего отражения в декларациях о доходах Курсова О.В. и его супруги Курсовой А.О. и в других документах связанных с оплатой налогов.

Самое интересное то, что заложниками этой коррупции остаются обычные прокурорские работники — члены жилищной комиссии прокуратуры региона, которые не рассматривали и не принимали решения о выделении квартиры Курсову А.О. и членам его семьи, но вынуждены, под давлением вышеуказанного руководства, совершать преступление путем фальсификации документов жилищного дела Курсова О.В., включая предусмотренное законом справку о проверке жилищных условий всей его семьи, члены которой фактически по сей день живут, работают и учатся в г. Луцке и никогда в г. Одессе не проживали.

Конечно жаль, что, зная нашу бюрократическую систему рассмотрения заявлений, я предполагаю, что на момент рассмотрения моего заявления, все документы будут под давлением уже сфальсифицированы.

Кроме этого всего, непосредственно Сиводед И.С., имея в собственности дом площадью 155м2 на берегу Днепра и в пользовании принадлежащую Министерству обороны Украины квартиру площадью 48м2 в г. Одесса, и не скрывая, собирается получить путем махинаций еще одну 3-х комнатную квартиру в г. Одесса, отжавши ее у Министерству обороны Украины, при том, что детей у него на сегодняшний день нет.

В личной беседе с руководством Одесской КЕЧи мне сообщили, что выше оговорённая 2-х комнатная квартира была недавно у другого коррупционного прокурора забрана работниками военной прокуратуры Одесского гарнизона, которые как были исторически без квартирными рабами руководителей прокуратуры региона, так и будут ими оставаться. При всем этом, руководство Одесской КЕЧи уже получило путем угроз команду от заместителя прокурора Сиводеда И.С. закрыть глаза на нарушения закона и начать оформление документов на передачу 2-х комнатной квартиры Курсову О.В., а также Сиводед И.С. дал им понять о необходимости оформления документов о получении непосредственно им 3-х комнатной квартиры Министерства обороны Украины, которая находилась ранее в пользовании военнослужащего, которого из нее Сиводед И.С. выгнал.

Все выше указанные факты прекрасно известны военному прокурору региона Цибенко О.С., происходят с его ведома и указаний, а он покрывает коррупцию своих подчиненных заместителей, заручившись поддержкой Главного военного прокурора Матиоса А.В.

О вышеизложенном никто с работников прокуратуры региона официально по понятным причинам лично не сообщит, так как процветает повальное и поголовное лишение новым руководством военной прокуратуры региона премий, подчиненных по любым надуманным ими амбициозным причинам, запугивание в случае неповиновения переводами и понижениями. Это происходит почти каждый день. Как мне сообщили, таких примеров очень много и это безумие начальников, которые не умеют руководить, набирает обороты.

Очень яркий среди многих пример этому, это лишение премии в августе этого года рядового работника военной прокуратуры Николаевского гарнизона за отсутствие ничем не предусмотренного его письменного доклада лично прокурору региона, несмотря на наличие у него прямого начальника – прокурора гарнизона, еще год назад про факт причинения вреда его личному автомобилю вне рабочего времени повреждения другим лицом. Хороший принцип — пострадавший платит дважды!!!!

Раньше с улыбкой воспринимали в самой военной прокуратуре называя военной дуростью и привлекая к ответственности командиров частей, которые наказывали своих подчиненных за полученные ими по собственной неосторожности травмы. Времена зеркально изменили взгляды, теперь смеются над прокурорами!!!!

И разве может дальше существовать с таким коррумпированным руководством вообще военная прокуратура в Украине, нужна ли она в таком виде обществу.

В связи с этим, в соответствии со ст. 5 Закона Украины «О обращении граждан», ст. 214 УПК Украины, ст. ст. 3, 21 Закона Украины «Об общественных объединениях», прошу:

Инициировать вопрос о проведении независимого служебного расследования по изложенным в заявлении фактам коррупции и злоупотребления своим служебным положением руководства военной прокуратуры Южного региона Украины, в том числе и объективного уголовного расследования компетентными органами совершенных ими уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 149, 364, 366, 3661, 368, 3692, 4261 УК Украины, а также привлечения всех бес исключения винновых лиц к ответственности, включая тех кто покрывает преступность в погонах.

Не допустить проведения этих расследований заинтересованными должностными лицами, к которым относятся в том числе и сотрудники Главной военной прокуратуры и подчинённых ей военных прокуратур.

Обеспечить всеми возможными законными способами возвращение закона на ул. Пироговскую, 11 в г. Одессе.

Про результаты рассмотрения прошу письменно сообщить мне – председателю общественной организации «Межрегиональная правозащитная группа «ЗАЩИТА» Каралкину М.В. по адресу: 65009, Одесская область, город Одесса, Фонтанская дорога, 10, для дальнейшего информирования общественности».