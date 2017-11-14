Общественный аудит: Одесса оказалась самым дорогим городом в Украине

Сегодня состоялся круглый стол «Как в Одесской области внедряются бюджетные программы?», на котором эксперты Одесской областной организации ВОО КИУ и ОО «Фонд развития г.Николаев» презентовали результаты мониторинга бюджетных программ, эффективности расходования средств бюджета 2017 и внедрения программно-целевого-метода (ПЦМ) в Одессе, Измаиле, Подольске и Беляевской ОТГ.

Спикерами выступили:

• Анатолий Бойко — председатель Одесской областной организации ВОО КИУ;

• Алена Егорова — эксперт Одесской областной организации ВОО КИУ;

• Михаил Золотухин-директор ОО «Фонд развития г. Николаев».

Мониторинг бюджетных программ и порядка формирования бюджета по новым правилам проводился с мая по сентябрь 2017 года в 24 городах областного значения и объединенных территориальных общинах 5 областей Украины:

Николаев, Вознесенск, Воскресная сельская ОТГ, Баштанская ОТГ, Херсон, Каховка, Присовская ОТГ, В-Копанёвская ОТГ, Днепропетровск, Гречаноподовская ОТГ, Токмаковская ОТГ, Могилёвская ОТГ, Новоалександровская ОТГ, города Жёлтые Воды, Волногорск, Никополь, Одесса, Измаил, Подольск, Беляевская ОТГ, Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Новопсковская ОТГ.

Эксперты обнаружили, что уже в первый год внедрения бюджетных программ по всей Украине, в частности в Одессе, есть серьезные нарушения.

Что касается «среза» в затратной бюджетной части, то Одесса оказалась «самым дорогим городом страны».

Так на ремонт, к примеру, одного лифта из городского бюджета у нас тратится более 487 тыс. грн, в то время, как в Кременчуге – 395 тыс. грн.

Ремонт одного квадратного метра одесской городской дороги обходится налогоплательщикам в 553 грн., в то время, как, к примеру, в Киеве тот же ремонт одного квадратного метра городской дороги стоит 320 грн.

Высшим баллом оценки принят был 125 (который никто не получил). Лидером добропорядочности среди 13 городов областного значения стал Вознесенск (Николаевская область) с результатом 74,12 балла, а Одесса в общенациональном рейтинге заняла 8 место (36,49 балла).