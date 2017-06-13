Общественный Бюджет: обидели молодежь, журналистов и архитекторов

Решением рабочей группы Одесского горсовета по рассмотрению предложений в рамках проекта Социально Активный Гражданин, из 32-х заявок, которые уже удалось рассмотреть, отклонено семь, а четыре отправлены на доработку.

Большинство принятых к дальнейшей работе проектов — это идеи по финансированию закупки медицинского оборудования в оздоровительные учреждения города. Например, одобренный проект «Счастливое материнство — здоровое детство» предлагает закупить в родильный дом №4 города Одессы устройство неонатальное для фототерапии и обогрева НО-АФ-КРЗ, монитор пациента «Биомед» ВМ 800А, автоматический биохимический анализатор А-15 и целых три аппарата МК 200 сканер для женских консультаций.

Вопрос закупки оборудования поднимает еще один одобренный комиссией проект «Детская улыбка». «Детские стоматологические отделения поликлиник осуществляют бесплатные стоматологические услуги детскому населению г. Одессы (155400 человек). В связи с тем, что в течение многих лет новое стоматологическое оборудование (стоматологические установки и кресла) для городских детских стоматологических отделений не закупалось, предоставление качественных стоматологических услуг детскому населению г. Одессы в настоящее время проблематично», — пишут в пояснении авторы проекта.

Не столь благосклонно эксперты отнеслись к предложениям по созданию в городе новых журналистских и архитектурных проектов. Так, был отклонен проект Одесское Общественное телевидение, авторы которого уверены, что в Одессе давно назрела необходимость «создания проекта общественного телевидения, цель которого транслировать информацию, которую генерирует гражданское общество».

«В настоящее время в Одессе насчитывается около 30 телеканалов. Такое количество местных каналов обусловлено желанием местных торгово-финансовых групп контролировать медийное пространство города для защиты своих коммерческих интересов. Каждый канал или группа каналов выступает со своей жесткой редакционной политикой, отвечающей запросам учредителей. Общественные инициативы возникают и затухают, что приводит к нестабильности волеизъявления первичными структурами общественной самоорганизации и потери ими гражданского опыта взаимодействия с внешней средой», — убеждены инициаторы независимого ТВ.

Столь же печальная судьба постигла и вдохновителей инициативы «50 самых успешных молодых людей Одессы», в котором хотели рассказывать о достижениях одесситов в возрасте 14-30 лет. Не понравился комиссии и Архитектурный конкурс «Концепция развития прибрежной территории в границах исторического центра Одессы».

Стоит отметить, что за время своего существования (а это всего полтора месяца) платформа Социально активный Одессит зарегистрировала 256 проектов, авторы которых по-своему видят, как улучшить жизни родного города.

И те, которые будут отобраны и утверждены экспертами, уже скоро выставят на всеобщее голосование. Подробнее об уже рассмотренных инициативах можно узнать ЗДЕСЬ.

Как сообщала Деловая Одесса, все проекты, прошедшие конкурс, получат финансирование из Общественного бюджета. Стоимость одного проекта, реализуемого в рамках данной инициативы, составляет от 200 тыс до 5 млн грн.