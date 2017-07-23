Очередной поджог в доме Руссова (фото, видео)

Вокруг «скандального» дома Руссова продолжают происходить подозрительные события. Возле дома, который горожане не позволили уничтожить ради очередной застройки, устроили пожар.

Очевидица пожара Мария Шкварук рассказала, что примерно в 22 часа она услышала запах гари, а также увидела зарево во дворе Дома Руссова. Она позвонила в «101» и «102».

Позже оказалось, что на этом месте горел диван. Приехавшие на вызов спасатели потушили пожар. Огонь не успел распространиться, и в результате сгорел только диван.

Когда на место происшествия приехали правоохранители, осмотрев территорию двора, они обнаружили в нише и подвалах картонные коробки, набитые бумагой.

Состояние дома Руссова таково, что это тот случай, когда хуже не бывает. В любой момент здание может просто рухнуть.

На заседании исполнительного комитета Одесского горсовета многострадальный Дом Руссова был признан аварийным. Таково было решение членов исполкома, когда были подведены неутешительные итоги работы специализированной комиссии, созданной для определения состояния здания.

В муниципалитете считают: «С одной стороны, квартиры в здании выкупили, но с другой — это помещение нежилое, аварийное. Развалины в центре города нужно приводить в порядок«, — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, призвав подчиненных начать активную работу по возврату дома в собственность города.

Местные жители ведут борьбу за сохранение исторического дома. Общественники считают, что памятник архитектуры нужно вернуть в собственность городской громады.

«Главный посыл в том, что дом нужно вернуть в собственность громады, провести конкурс проектов реставрации и конкурс инвесторов для реализации проекта. Мы хотели напомнить людям, что такой дом есть и что проблема требует нашего внимания«, — рассказал » один из общественных активистов Марат Якупов.

Он пояснил, что хотя сам дом и находится на балансе города, 80% квартир принадлежат людям и компаниям, связанным с известным в городе олигархом. Активисты винят в запустении здания именно собственников, ведь за последние восемь лет здесь было 13 пожаров и ни одного ремонта.

Возникают определенные подозрения, которые позволяют говорить, что собственники специально доводят памятник до разрушения.