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Одесса

Одесса чествует память жертв войны в Украине

22.06.2017 0 14

22 июня отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

Сегодня почтить память погибших в Великой Отечественной войне на Аллею Славы в Одессе приходят участники войны, ветераны, молодежь, школьники, представители местной власти, общественности и СМИ. Звучат выстрелы караула и гимн Украины, государственные флаги в местах проведения мероприятий приспущены.

В память о трагической дате начала страшной войны, унесшей более двадцати миллионов жизней, сегодня в Одессе на государственных флагах вывесили траурные ленты.

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Suhan

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