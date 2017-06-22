Одесса чествует память жертв войны в Украине

22 июня отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

Сегодня почтить память погибших в Великой Отечественной войне на Аллею Славы в Одессе приходят участники войны, ветераны, молодежь, школьники, представители местной власти, общественности и СМИ. Звучат выстрелы караула и гимн Украины, государственные флаги в местах проведения мероприятий приспущены.

В память о трагической дате начала страшной войны, унесшей более двадцати миллионов жизней, сегодня в Одессе на государственных флагах вывесили траурные ленты.