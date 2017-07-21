Одесса. Что и почем на Привозе (видео)

Одессит Иван Проценко прошелся по одесскому Привозу. Обзор цен и ассортимента он выложил в сеть. Смотрите видео и судите сами.

Впрочем, всегда можно найти варианты подешевле или попросту поторговаться — отмечают одесситы в комментариях на это видео,

«Кстати, в Одессе на Привозе можно торговаться, или лучше сказать, «предлагать варианты». А если два кг и вот те мелкие, то уступите? И т.д.»

«Ребята, отойдите в сторону, к Преображенской, там и торговля живее и цены ниже. В молочном корпусе во второй половине дня цены можно снизить вдвое. всегда есть более дешевый вариант», — пишут в комментариях.

Видео Ивана Проценко.