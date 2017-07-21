Одесса. Что и почем на Привозе (видео)
21.07.2017
Одессит Иван Проценко прошелся по одесскому Привозу. Обзор цен и ассортимента он выложил в сеть. Смотрите видео и судите сами.
Впрочем, всегда можно найти варианты подешевле или попросту поторговаться — отмечают одесситы в комментариях на это видео,
«Кстати, в Одессе на Привозе можно торговаться, или лучше сказать, «предлагать варианты». А если два кг и вот те мелкие, то уступите? И т.д.»
«Ребята, отойдите в сторону, к Преображенской, там и торговля живее и цены ниже. В молочном корпусе во второй половине дня цены можно снизить вдвое. всегда есть более дешевый вариант», — пишут в комментариях.
Видео Ивана Проценко.
About the author /Elena
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