Одесса и Аджария: партнерство выходит на новый уровень (ФОТО)

Глава Одесский области Максим Степанов и глава правительства Аджарской АР Зураб Патарадзе в Батуми подписали соглашение об утверждении Плана мероприятий на 2017-2019 годы.

Это произошло в присутствии Президента Грузии Георгия Маргвелашвили и Президента Украины Петра Порошенко, который прибыл с рабочим визитом в Грузию.

«Это инвестиции, новые рынки сбыта, установление отношений между предпринимателями. Это обмен опытом в работе портов и таможни. Для наших детей — возможность отдыха, стажировки и участия в спортивных турнирах. Считаю, 19 июля — это новый шаг в отношениях между Украиной и Грузией, между Аджарией и Одесской областью «, — отметил Максим Степанов на своей странице в Фейсбук.

Цель этого соглашения расширить и укрепить экономические, технические и культурные связи. Она создана на основе договоренности, которое было заключено между Одесской областью и Аджарской АР 13 сентября 2013 и в полном объеме не реализовано. Согласно соглашению, подписанному 19 июля, стороны будут формировать и развивать отношения в области культуры, туризма, образования, молодежи и спорта, а также в торгово-экономической сфере.

«Нашим регионам есть чему научиться друг у друга. Я уверен, что мы выведем наше партнерство на качественно новый уровень «, — подчеркнул глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе.

Напомним, на этой неделе совместные проекты обсудили мэр Одессы Геннадий Труханов и Посол Итальянской Республики в Украине г-н Давиде ла Чечилиа. Теперь Италия становится ближе.