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Одесса, Политика

Одесса и Италия идут на сближение (фото)

19.07.2017

Вслед за прижившимся в Одессе проектом «Французская весна» на подходе теперь «Итальянская осень», поскольку на осень 2017 года запланирован целый ряд совместных проектов.

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Так, в начале сентября планируется заход в одесский порт итальянского военного судна.В середине сентября пройдет уже полюбившийся одесситам и гостям города фестиваль итальянской музыки барокко «ITALIA FESTIVAL BAROCCO».

Также в планах подготовка к бизнес-форуму с участием итальянских и украинских предпринимателей и сотрудничество с одесскими вузами. А в ноябре планируется открытие в Одессе Итальянского культурного центра.

Эти проекты обсудили мэр Одессы Геннадий Труханов и Посол Итальянской Республики в Украине г-н Давиде ла Чечилиа.
Теперь Италия становится ближе.

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Suhan

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