Одесса: место встречи у фонтана изменить нельзя (ФОТО)

Пользователи в соцсетях активно делятся в соцсетях впечатлениями от фонтана на Театральной площади в Одессе, который запущен в работу после модернизации.

Сотрудники КП «Сервисный центр» установили цветодинамическую подсветку с 65 тысячами оттенков и встроенной термозащитой.

Сменяться они будут по 16 сценариям. Для «такого дела» были закуплены 37 светодиодных светильников и крепления к ним. Обещают, что подсветка прослужит 50 тысяч часов или 5 лет.

Теперь одесситы и гости города каждый вечер с 21:30 до 24:00 могут любоваться цветовым шоу фонтана.

Как говорится, место встречи изменить нельзя!