Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Одесситы завоевали медали чемпионата Украины
Шашлык в Одессе: цена мяса плюс штраф
Воскресная драка одесских активистов (ФОТО, ВИДЕО)
В Одессе исчезла Терешкова (ФОТО)
Одесса начеку: провокаторы идут в наступление (ФОТО)
Заммминистра внутренних дел Украины: одесситы будут чувствовать себя в безопасности (ФОТО)
Велосипедная Одесса: дорога тоже наша! (ФОТО)
В Одесской области обезвредили опасный трофей (ФОТО)
Успеть в Одессе: последний день «Индустрии гостеприимства»
Мэр Одессы ветирует скандальное решение сессии горсовета
Одесса, Происшествия

Одесса начеку: провокаторы идут в наступление (ФОТО)

30.04.2017 0 412

Как и предполагали полиция и СБУ, накануне 2 и 9 мая в Одессе начались попытки подготовить провокации.

В субботу был задержан житель Овидиопольского района, который продавал флаги Советского Союза и УССР для дальнейших митингов в центре Одессы.

А в воскресенье стало известно, что спецслужбы задержали жителя России, который пытался провести печатные материалы сепаратистского характера через пункт международного пропуска «Маяки — Паланка — Удобное».

Российского «курьера» не пустили в Украину и запретили въезд в страну на три года.

ЗАМММИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ: ОДЕССИТЫ БУДУТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ (ФОТО)

В свою очередь, Командование ВМС сообщило, что в случае каких-либо попыток провокаций, неадекватных действий со стороны деструктивных элементов относительно военных объектов или военнослужащих будут приняты адекватные меры реагирования, в том числе и с применением оружия.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах