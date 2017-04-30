Одесса начеку: провокаторы идут в наступление (ФОТО)

Как и предполагали полиция и СБУ, накануне 2 и 9 мая в Одессе начались попытки подготовить провокации.

В субботу был задержан житель Овидиопольского района, который продавал флаги Советского Союза и УССР для дальнейших митингов в центре Одессы.

А в воскресенье стало известно, что спецслужбы задержали жителя России, который пытался провести печатные материалы сепаратистского характера через пункт международного пропуска «Маяки — Паланка — Удобное».

Российского «курьера» не пустили в Украину и запретили въезд в страну на три года.













ЗАМММИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ: ОДЕССИТЫ БУДУТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ (ФОТО)

В свою очередь, Командование ВМС сообщило, что в случае каких-либо попыток провокаций, неадекватных действий со стороны деструктивных элементов относительно военных объектов или военнослужащих будут приняты адекватные меры реагирования, в том числе и с применением оружия.