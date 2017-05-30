Одесса недоступна: у активистов свой список «персон нон грата»

После воскресного срыва концерта Светланы Лободы в ночном клубе «Ибица» одесские активисты «пригрозили» подобными акциями Ивану Дорну, концерт которого был запланирован в начале июня.

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Как стало известно, московский исполнитель заявил об отмене своего визита в Одессу.

Одесский активист Сергей Стерненко, который выступает зачинщиком подобных акций, комментирует следующим образом:«Думаю, эта история должна стать уроком и для таких одиозных исполнителей, и для владельцев заведений, которые приглашают.

В свою очередь заявляю, что буду прилагать все усилия для недопущения выступлений в украинской Одессе коллаборационистов и тех, кто поддержал войну против Украины и / или выступал в оккупированном Крыму.

Все будет Украина, а для тех, кто не понимает — удачи!»

При этом сам Иван Дорн заявил в интервью российскому телеканалу РЕН ТВ, что его одесское выступление отменили еще месяц назад.

Добавим, что с сайта ночного клуба Ибица уже удалили афишу с анонсом его концерта 9 июня.