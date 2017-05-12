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Одесса

Одесса подготовила для Нацполиции 107 юношей и 71 девушку (ФОТО)

12.05.2017 0 39

Сегодня состоялась церемония выпуска офицеров полиции Одесского государственного университета внутренних дел и посвящения их в защитники правопорядка.

Мероприятие традиционно прошло в Центральном парке имени Т.Г. Шевченко возле памятника Кобзарю.

Выпускников приветствовали представители власти, руководство Одесского государственного университета внутренних дел, правоохранительных органов, ветераны, родители, родные и друзья вчерашних курсантов.

Среди 178 выпускников университета, которые в этом году пополнят ряды Национальной полиции во всех регионах Украины — 107 юношей и 71 девушка. Первыми дипломы о высшем образовании получили 16 выпускников-отличников.

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Suhan

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