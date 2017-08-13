Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Гриценко: поборы в Одессе вдвое больше, чем в часы Януковича (ВИДЕО)
Одесса — Прайд: воскресный марш сексменьшинств прошел по короткому сценарию (ФОТО,ВИДЕО)
По красоте: в центре Одессы появились роскошные авто и мотоциклы (ФОТО)
«Добрая барахолка»: как одесские модницы могут помочь больным детям (ФОТО)
Разминаем ноги: впервые в Одессе пройдет чемпионат Украины по чечетке (ВИДЕО)
Ночная битва: как одесские фаны дрались в центре Киева (видео)
Почему в субботу в Одессе нельзя добраться на пляжи? (ФОТО)
Чемпионат мира по предпринимательству в Одессе: хватит просить преференций (ВИДЕО, ФОТО)
Смерть работодателя под Одессой: как убили прораба за долги по зарплате (ФОТО)
Преданность «Черноморцу»: как «Автомотофаны» с одесскими «моряками» тусили (ВИДЕО,ФОТО)
Общество, Одесса

Одесса — Прайд: воскресный марш сексменьшинств прошел по короткому сценарию (ФОТО,ВИДЕО)

13.08.2017

В воскресенье, по случаю широко анонсированного Марша равенства в Одессе, на Приморском бульваре возле памятника Дюку де Ришелье полиция плотным кольцом окружила участников шествия.

Приморский бульвар, на всякий случай обнесли забором. Впрочем, все прошло по укороченному сценарию: к зданию горсовета на Думской гей-парад не пустили противники.

«Одесса без гомофобии», — выкрикивали активисты, устроив сидячую забастовку в знак протеста.Чтобы не провоцировать ситуацию участники Марша равенства погрузились в автобусы и уехали. Как говорится, от греха подальше.

ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ПРОТИВ МАРША РАВЕНСТВА В ОДЕССЕ?

МАРШ РАВЕНСТВА В ОДЕССЕ: ГОТОВЯТСЯ И СЕКСМЕНЬШИНСТВА, И ПАТРИОТЫ

Напомним, ранее вслед за «Правым сектором» предотвратить шествие требовали одесские священники, которые обратились к городскому голове Труханову.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах