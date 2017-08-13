Одесса — Прайд: воскресный марш сексменьшинств прошел по короткому сценарию (ФОТО,ВИДЕО)

В воскресенье, по случаю широко анонсированного Марша равенства в Одессе, на Приморском бульваре возле памятника Дюку де Ришелье полиция плотным кольцом окружила участников шествия.

Приморский бульвар, на всякий случай обнесли забором. Впрочем, все прошло по укороченному сценарию: к зданию горсовета на Думской гей-парад не пустили противники.

«Одесса без гомофобии», — выкрикивали активисты, устроив сидячую забастовку в знак протеста.Чтобы не провоцировать ситуацию участники Марша равенства погрузились в автобусы и уехали. Как говорится, от греха подальше.

ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ПРОТИВ МАРША РАВЕНСТВА В ОДЕССЕ?

МАРШ РАВЕНСТВА В ОДЕССЕ: ГОТОВЯТСЯ И СЕКСМЕНЬШИНСТВА, И ПАТРИОТЫ

Напомним, ранее вслед за «Правым сектором» предотвратить шествие требовали одесские священники, которые обратились к городскому голове Труханову.