Одесса-Румыния: путь станет быстрее и дешевле (ФОТО)

В Одесской области ожидается настоящий инфраструктурный прорыв: в мае 2018 года откроют паромное сообщение с Румынией.

Стоимость проекта — 12 000 000 евро.

Глава области Максим Степанов посетил строительство международного пункта пропуска «Орловка-Исакча», сообщает пресс-служба администрации.

«От реализации этого проекта выиграют все. Общины получат дополнительные поступления в местные бюджеты, а перевозчики — удобный маршрут. Финансирование проекта разделено между двумя частными компаниями: румынской и украинской. Я считаю, что это разумный подход взаимодействия бизнеса и государства », — подчеркнул глава ОГА, Максим Степанов.

Сейчас вдоль Украино-румынской границы по линии Дуная нет никакого пункта пропуска. Грузы идут преимущественно через Молдову. Паромный комплекс позволит перенаправить их в Одесскую область.

При этом, расстояние, по предварительным подсчетам, сократится на 170 км.

«Проект состоит из двух причалов, таможенного и пограничного пунктов пропуска, а также всей необходимой инфраструктуры. Отметим, что это пригодится туристам и пассажирским перевозчикам. По тарифам — они будут не выше, чем в аналогичных европейских проектах », — доложил Олег Сулаков, директор украинской компании «Фигас».

Добавим, что активное строительство паромного комлекса началось в селе Орловка (Ренийский район) весной этого года.

ПЕРЕПРАВА: ИЗ ОДЕССЫ В СТАМБУЛ — НА ПАРОМЕ (ФОТО)

Напомним, ранее сообщалось, что из Одессы в Хайдарпаша (Стамбул) запущен паром. Причем, берут не только пассажиров, но и авто, и грузовые вагоны.