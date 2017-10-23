Одесса: старт отопительного сезона

С 23 октября одесские тепловики начали процедуру подключения отопления. Соответствующее распоряжение сегодня утром подписал заместитель городского головы Анатолий Орловский.

По словам Анатолия Орловского, первым делом отопление дадут в учреждения образования, здравоохранения и другие социальные объекты. Тепло в жилые дома начнет поступать к концу текущей недели.

«Договора между КП «Теплоснабжение города Одессы» и «Нафтогаз» подписаны. Вопрос касательно Одесской ТЭЦ ещё в процессе. Мы со своей стороны все заявления направили – надеемся, вопрос решится в ближайшие дни», — подчеркнул вице-мэр.