Одесса: старт отопительного сезона

С 23 октября одесские тепловики начали процедуру подключения отопления. Соответствующее распоряжение сегодня утром подписал заместитель городского головы Анатолий Орловский.
По словам Анатолия Орловского, первым делом отопление дадут в учреждения образования, здравоохранения и другие социальные объекты. Тепло в жилые дома начнет поступать к концу текущей недели.
«Договора между КП «Теплоснабжение города Одессы» и «Нафтогаз» подписаны. Вопрос касательно Одесской ТЭЦ ещё в процессе. Мы со своей стороны все заявления направили – надеемся, вопрос решится в ближайшие дни», — подчеркнул вице-мэр.
На селекторе у вице-премьера доложили о готовности Одесской области к запуску отопления (ФОТО)
Leave a reply