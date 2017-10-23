Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Одесские чиновники не успевают освоить бюджет
В Одессе определили самых сильных спортсменов области (ФОТО)
У мэра Труханова обыски: что ищут?
Одесса: старт отопительного сезона
Одесскую «Молодую гвардию» отремонтируют за 50 миллионов
«Черноморец» против «Стали»: поединок закончился вничью
В Южном строят крупнейший зерновой терминал (ФОТО)
Экологическая катастрофа: жители Болграда могут остаться без питьевой воды (видео)
Новый трудовой кодекс: доплата за профессиональный рост и работа на дому
Брачный бизнес по-одесски
Общество, Одесса

Одесса: старт отопительного сезона

23.10.2017

С 23 октября одесские тепловики начали процедуру подключения отопления. Соответствующее распоряжение сегодня утром подписал заместитель городского головы Анатолий Орловский.

По словам Анатолия Орловского, первым делом отопление дадут в учреждения образования, здравоохранения и другие социальные объекты. Тепло в жилые дома начнет поступать к концу текущей недели.

«Договора между КП «Теплоснабжение города Одессы» и «Нафтогаз» подписаны. Вопрос касательно Одесской ТЭЦ ещё в процессе. Мы со своей стороны все заявления направили – надеемся, вопрос решится в ближайшие дни», — подчеркнул вице-мэр.

На селекторе у вице-премьера доложили о готовности Одесской области к запуску отопления (ФОТО)

 

About the author / 

Elena

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах