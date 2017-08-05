Одесса увидит ленту, снятую по заказу Лувра (ВИДЕО)

В невероятное путешествие по залам величайшего музея в мире одесситы смогут отправиться 9 августа в 21:30 в Зелёном театре.

Именно в этот день зрители смогут увидеть ленту, снятую по заказу Лувра – «Франкофонию» Александра Сокурова.

Ей рукоплескал Венецианский кинофестиваль. Но еще ни один кинокритик не дал «Франкофонии» определение. Это киноэссе, исторический экшн, интимний дневник, синтез хроники, исторической драмы и видеоарта… Это всё и сразу!

События фильма разворачиваются в Париже в 1940 году. Находясь в условиях фашисткой оккупации, французы заботятся не только о собственной жизни, но и о судьбе мировых сокровищ, хранящихся в стенах музея.

Увидеть «Франкофонию» под открытым небом – особое удовольствие для глаз и души!