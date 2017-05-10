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Одесса

Одесса: в июле главным будет зритель (ФОТО)

10.05.2017 0 95

Летом каждого года Одесса погружается в волшебный мир киногрез и красных дорожек. 

В этом году Одесский международный кинофестиваль , восьмой по счету, будет проходить с 14 по 22 июля. Уже представлен официальный имидж 2017 года! 2 постера, центральными персонажами которых стали зрители, такой поворот — впервые в истории фестиваля.

Авторы — арт-дуэт Braty Graphiс Design Ивана и Василия Костенко.

«Заглянуть за кулисы и понаблюдать за процессом рождения фильма имеют возможность лишь создатели кинолент. Главное в их искусстве – погрузить зрителя в атмосферу той части реальности, которую они отображают на экране. Круглое окно на постере символизирует объектив кинокамеры и позволяет наблюдателю погрузиться в особый киномир, который создают авторы киноленты. Мы хотели показать, что любой человек, оказавшийся в Одессе в период фестиваля, может не только посмотреть отличные фильмы, но и стать частью особого праздника кино, в который окунается город в середине июля», — отмечают братья Костенко.

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Suhan

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