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Одесса в огне: что горит в Аркадии? (ФОТО,ВИДЕО)

31.07.2017

В понедельник днем в Аркадии случился пожар. 

Первая информация, которая начала будоражить соцсети — горит «Ибица».  Позже подозрение пало на находящееся рядом кафе Barletta Pizza, а некоторые высказали предположение, что «накрылся» ларек с шаурмой.

Очевидцы утверждают, что был слышен хлопок, после чего повалил дым. Затем началась эвакуация отдыхающих.  На место выехали пожарные машины.

Как выяснилось, спасатели потушили возгорание в кафе Barletta Pizza. Это третий пожар в прибрежных заведениях за последнюю неделю.

Позже в СМИ появилась информация от бармена кафе «Barletta Pizza», что очаг возгорания располагался в клубе «Ibiza» :»Сначала вспыхнул склад «Ибицы» внизу. Огонь быстро поднялся и дошел до нашего бара, через несколько минут начался пожар уже у нас».

Якобы, журналистам охранник ночного клуба «Ibiza» подтвердил, что пожар начался на складе его клуба. Но, в пожаре он обвинил кафе «Barletta Pizza».

Так или иначе, но пиццерия сгорела дотла.

Добавим, что сгоревшему в эти выходные одесскому клубу «Пляжник» решили дать второе рождение.

Официальные причины двух масштабных пожаров, случившихся в Одессе на прошлой неделе — «Хуторок» – от мангала, «Пляжник» – из-за проводки.

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Suhan

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