Одессит претендует на участие в чемпионате Европы (ФОТО)

Сегодня в г.Ровно завершился чемпионат Украины среди молодежи (1999-го и 2000 года рождения), в котором принимали участие 163 представителя всех регионов страны.

Спортсмен федерации бокса Одесской области Георгий Задорожный (60 кг, тренер Эдуард Луцкер) в полуфинале обошел киевлянина Максима Боришпольца, а в финальном нелегком бою с Тарасом Бондарчуком из Хмельницкой области стал серебряным призером.

Данное первенство — это отборочный этап, по результатам которого формируется сборная Украины на Чемпионат Европы.