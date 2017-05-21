Одессит претендует на участие в чемпионате Европы (ФОТО)
21.05.2017 0 46
Сегодня в г.Ровно завершился чемпионат Украины среди молодежи (1999-го и 2000 года рождения), в котором принимали участие 163 представителя всех регионов страны.
Спортсмен федерации бокса Одесской области Георгий Задорожный (60 кг, тренер Эдуард Луцкер) в полуфинале обошел киевлянина Максима Боришпольца, а в финальном нелегком бою с Тарасом Бондарчуком из Хмельницкой области стал серебряным призером.
Данное первенство — это отборочный этап, по результатам которого формируется сборная Украины на Чемпионат Европы.
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