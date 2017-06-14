Одессит умер от ботулизма — противоядия нет. Что делать? (видео)

Эта страшная болезнь добралась наконец и до Одессы. 52-летний горожанин умер в больнице, и это — уже четвертая смерть по стране в нынешнем году.

Причиной смерти стала вяленая рыба, купленная в одном из супермаркетов Одессы. В больницу пострадавший обратился только через три дня после того, как почувствовал первые признаки недомогания. Медики выявили у него типичные признаки ботулизма. Еще через два дня одессит скончался.

Причем, как утверждают специалисты, необходимые лекарства он получил вовремя — в больнице еще с прошлых годов сохранились запасы необходимого противоядия. Свою трагическую роль именно в этом случае сыграло как раз позднее обращение за медицинской помощью.

Но насколько хватит этих запасов? И почему в Украину перестали завозить лекарство от ботулизма? От ответов на эти вопросы глава Минздарва Ульяна Супрун предпочитает просто убегать.



Вместо Супрун о причинах отсутствия лекарств рассказали ее подчиненные. Сотрудники украинского Минздрава признали отсутствие препаратов для спецлечения ботулизма в Украине.

«На сегодня в стране нет препаратов для специфического лечения ботулизма. Такая ситуация связана с тем, что в 2014 году закончилось действие сертификата о государственной регистрации Сыворотки противоботулинической типов А, В, E лошадиной, очищенной, концентрированной, жидкой, и до сих пор от заявителя — юридического или физического лица, которое отвечает за эффективность, качество и безопасность лекарственного средства, не поступали документы для процедуры регистрации/перерегистрации этого лекарственного средства», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Минздрав не может закупить эти лекарственные средства, пока они не будут зарегистрированы. Единственный законный путь сегодня – закупить необходимые препараты через международные организации.

«По возможности необходимые препараты будут поставлены в кратчайшие сроки», – подытожили в министерстве.

Первейшим фактором передачи возбудителей кишечных инфекций является нарушение технологии приготовления и температуры хранения готовых продуктов — как дома, так и в наших магазинах и супермаркетах. Несоблюдение температурного режима хранения продуктов — одно из основных нарушений в магазинах. Так, скоропортящийся товар должен храниться при температуре не более 6-8 градусов. Например, срок реализации салатов – не более 12 часов.

Никуда не делось и желание продавцов быстрее сбыть «доживающий» свое товар с помощью всяческих акций и скидок. Когда температура 25-30 градусов и выше, при попадании возбудителя любой инфекции в продукт через час в нем развивается критическая инфицированная масса, которая может вызвать острое кишечное отравление.

Среди причин отравлений следует отметить и такой печальный факт, как упразднение санстанции, которая раньше контролировала качество продуктов питания.

Еще одним фактором риска является употребление в пищу продукции неизвестного происхождения, приобретенной у частных лиц и в местах стихийной торговли. Меры запрета продавать вяленую рыбу на базарах, как это сделал киевский мэр Кличко, в Одессе не работают.

«Покупать рыбу в случайных местах не стоит, даже если они и внушают вам доверие на первый взгляд,— говорит генеральный директор одесской компании Green Marine Юрий Зелёный. – И неважно – большой этот магазин или маленький. В маленьком товар залеживается из-за низкого оборота, а большие супермаркеты вообще исповедуют принцип полной безотходности. Некоторые такие точки даже умудряются маскировать запах протухшей рыбы с помощью различных ухищрений. Они все равно продадут ее вам – либо в виде салата, либо в качестве иной закуски. Поэтому я настоятельно советую одесситам покупать рыбу только в специализированных магазинах».

По словам Юрия Зелёного, каждая партия продукции фирменных магазинов Green Marine имеет свой сертификат качества. И мясо, и рыба готовятся с учетом всех международных санитарных и экологических стандартов.

«Рыбный продукт не может быть первого или второго сорта, — подчеркивает он. — Кроме высшего, никакого другого сорта рыбы не существует. Вся продукция наших магазинов «Море рыбы» хранится только в специально приспособленных для этого местах — холодильниках и на охлажденных прилавках, куда не попадают прямые солнечные лучи. Температура хранения продуктов в Грин Марин никогда не превышает 2-х градусов по Цельсию. То же касается и отдела «Кулинария», где продукты готовятся каждое утро и предлагаются покупателям только в течение одного дня».

Анти-ботулистические советы одесситам

Cоветы Ивасей