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Одесситам грозят крупные штрафы: суммы за транзитное перемещение и авто с иностранной регистрацией
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Одесса, Экономика

Одесситам грозят крупные штрафы: суммы за транзитное перемещение и авто с иностранной регистрацией

08.08.2017

Одесситов информируют, что владельцам транспортных средств с иностранной регистрацией, ввезенных в режиме «транзита» или временно для личного пользования, грозят штрафные санкции за нарушение сроков их пребывания на территории Украины.

Об этом рассказал заместитель директора Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям ДФС Алексей Сивирин.

«Ответственность за превышение установленного срока транзитного перемещения транспортных средств предусмотрена ст. 470 Таможенного кодекса Украины. Если такое превышение не более суток, то владельцу грозит предупреждение или штраф в размере 170 грн. В случае превышения более чем на 1 сутки, но не более чем на 10 суток, штраф составляет 3400 грн, если более 10 дней, то сумма штрафа возрастает до 8500 гривен », — отметил Алексей Сивирин.

Так, за 7 месяцев текущего года сотрудниками таможен ДФС было обнаружено 8979 таких правонарушений. Владельцам начислено штрафов на сумму 46 600 000 гривен.

За нарушение сроков временного ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией (ст.481 Таможенного кодекса Украины) суммы штрафов значительно больше.

За превышения не более чем на 3 суток грозит штраф в размере 850 грн., более чем на 3 суток, но не более чем на 10 суток и в случае, если в течение года этот человек уже привлекалась к ответственности за совершение такого правонарушения — 5100 грн.

За превышение более чем на 10 суток придется заплатить уже 17 тыс. грн.

За нарушение ст. 481 Таможенного кодекса только в январе-июле 2017 нарушителям начислено к уплате 22 100 000 грн., что уже превысило показатель всего 2016 года. Для сравнения — в течение 2015 и 2016 эти суммы составляли 16 500 000 грн. и 16 800 000. грн .соответственно.

Однако наибольшие суммы штрафов придется заплатить тем гражданам, которые используют ввозимые транспортные средства с иностранной регистрацией в других целях, например, коммерческих.

Штраф за такое нарушение составляет 300% неуплаченной суммы таможенных платежей.

Так, в течение 2017 было обнаружено 164 таких нарушения, владельцам транспортных средств начислено 69900000. грн. штрафов. В 2015 и 2016 годах суммы начисленных штрафов составляли 44 100 000 грн. и 155 200 000 гривен соответственно.

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Suhan

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