Одесситам — о льготах в налогообложении налогом на прибыль предприятий

Руководителям одесских предприятий напоминают, что освобождение от налогообложения прибыли предприятия предусмотрено в статье 142 и в подразделе 4 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины (далее – НКУ).

В соответствии со ст.142 НКУ освобождается от налогообложения прибыль предприятий и организаций, которые основаны общественными организациями инвалидов и являются их полной собственностью, полученная от продажи (поставки) товаров, выполнения работ и предоставления услуг, кроме подакцизных товаров, услуг из поставки подакцизных товаров, полученных в пределах договоров комиссии (консигнации), поруки, доверенности, доверительного управления, других гражданско-правовых договоров, которые уполномочивают такого налогоплательщика осуществлять поставки товаров от лица и по доверенности другого лица без передачи права собственности на такие товары, где на протяжении предыдущего отчетного периода количество инвалидов, которые имеют там основное место работы, составляет не менее чем 50% среднеучетной численности штатных работников учетного состава при условии, что фонд оплаты труда таких инвалидов составляет на протяжении отчетного периода не менее чем 25% суммы общих расходов на оплату труда.

Указанные предприятия и организации общественных организаций инвалидов имеют право применять эту льготу при наличии разрешения на право пользования такой льготой, которая выдается уполномоченным органом соответственно Закону Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине».

Предприятия и организации, на которые распространяется действие п.142.1 ст.142 НКУ, регистрируются в соответствующем контролирующем органе в порядке, предусмотренном для плательщиков этого налога.

Освобождается от налогообложения прибыль предприятий, полученная за счет международной технической помощи или за счет средств, которые предполагаются в государственном бюджете как взнос Украины в Чернобыльский фонд «Укрытия» для реализации международной программы — Плана осуществления мероприятий на объекте «Укрытия».

В случае нарушения требований относительно целевого использования освобожденных от налогообложения средств налогоплательщик обязан увеличить налоговые обязательства по этому налогу по результатам налогового периода, на который приходится такое нарушение, а также уплатить пеню, начисленную в соответствии с НКУ (п.142.3 ст.142 НКУ).

Кроме этого, до 01 января 2025 года освобождается от налогообложения прибыль предприятий — субъектов самолетостроения, которые подпадают под действие норм ст.2 Закона Украины «О развитии самолетостроительной промышленности» и осуществляют разработку и/или изготовление с конечным составлением летательных аппаратов и двигателей к ним (п. 41 подраздела 4 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ).

На период до 31 декабря 2021 года предусмотрено применение ставки ноль процентов для плательщиков налога на прибыль, которые отвечают критериям, определенным в п.44 подраздела 4 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ.

С таким разъяснением можно ознакомиться на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (категория 102.22).