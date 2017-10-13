Одесситам о субсидии: с октября начали действовать ограничения

Одесситам напоминают, что с этого года правительство Гройсмана внесло изменения в систему субсидирования, которые могут уменьшить количество субсидиантов.

СУБСИДИИ ОДЕССИТАМ ПЕРЕСЧИТАЮТ «АВТОМАТОМ»

НАЗНАЧЕНИЕ СУБСИДИЙ СТАРТУЕТ 15 ОКТЯБРЯ

В октябре текущего года проводится автоматическое переназначение субсидий на оплату ЖКУ на отопительный период 2017-2018 гг . При расчете государственной помощи на оплату коммунальных квитанций будут применяться новые правила и ограничения, которые вступили в силу в текущем году.

Портал Domik.ua проанализировал постановления Кабмина, утвержденные в 2017 году, и выявил ограничения, которые будут учитываться при подсчете размера компенсации и отразятся на количестве субсидиантов.

Ограничение первое. Новые нормы потребления энергоресурсов

В Кабмине снизили количество газа и электроэнергии для отопления жилых помещений, на которое начисляется субсидия. Соответствующее постановление №51 было принято 7 февраля 2017 года.

Документ вступил в силу 1 мая текущего года , но субсидии по новым правилам начисляются с октября 2017 года. В документе указаны следующие нормы потребления газа и электричества для отопления жилья:

51 кВт·ч электроэнергии на 1 кв. м отапливаемой площади (в отопительном сезоне 2016-2017 гг. норма составляла — 65 кВт·ч);

5 куб. м природного газа на 1 кв. м отапливаемой площади (в отопительном сезоне 2016-2017 гг. — 5,5 куб. м).

Изменения коснулись и потребителей, которые используют газ для приготовления пищи и/или подогрева воды.

Новые нормы использования природного топлива прописаны в постановлении правительства Украины №609 , принятом 18 августа 2017 года. В документе указаны объемы, на которые начисляется субсидия:

3,3 куб. м при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения (ранее 4,4 куб. м);

5,4 куб. м при наличии газовой плиты и без централизованного горячего водоснабжения (раньше 7,1 куб. м);

10,5 куб. м при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (ранее 14 куб. м).

Новые нормы потребления энергоресурсов меньше отразятся на украинцах, которые используют природное топливо для приготовления пищи и подогрева воды. А тем, кто отапливает жилые помещения газом, придется или снизить расходы топлива, или оплачивать по 0,5 кубов на 1 кв. м отапливаемой площади по тарифу 6,96 грн.

Ограничение второе. Изменение сроков начисления субсидии на отопительный период

Нововведения коснулись периода, на который начисляется компенсация. Новые правила утверждены согласно постановлению Кабмина № 300 от 26 апреля 2017 года.

В текущем году субсидия на оплату индивидуального отопления будет начисляться с 15 октября 2017-го по 15 апреля 2018 года. В прошлом отопительном сезоне потребители получали государственную помощь с 1 октября 2016-го по 30 апреля 2017 года.

В отопительном сезоне 2017-2018 гг. украинцы не смогут покрыть перерасход газа в более холодные месяцы за счет более теплых. Новые нормы уменьшают период начисления «зимних» субсидий на 1 месяц. Для отопления частного дома площадью 100 кв. м — это 500 куб. м газа, которые можно было использовать в холодные месяцы.

Ограничение третье. Новые правила анализа совокупного дохода субсидиантов

При начислении компенсации в октябре 2017 года будет учитываться доход, который потребители получали в I и II кварталах текущего года . Согласно постановлению правительства №609, повышение минимальной заработной платы отразится на размере субсидии. Редакция портала подсчитала, что при оплате коммунальных услуг в однокомнатной квартире в Киеве средний размер субсидии составит 1116,04 грн в месяц.

Ограничение четвертое. Долги по оплате жилищно-коммунальных услуг

В октябре 2017 года органы социальной защиты населения откажут в начислении субсидии потребителям, которые за два месяца накопили задолженность по оплате ЖКУ в размере от 340 грн.

Такое правило прописано в постановлении Кабмина №609. Принимается во внимание задолженность, накопленная до февраля 2017 года.

Исключением считается несвоевременная выплата зарплаты, что подтверждается документами, и оспаривание долгов в суде. Чтобы возобновить получение государственной помощи, необходимо оплатить коммунальные квитанции или подписать договор реструктуризации задолженности по оплате ЖКУ.

В 2017 году правительство утвердило 3 постановления, которые касаются правил начисления субсидий на оплату ЖКУ. В отопительном сезоне 2017-2018 гг. потребителям насчитают компенсацию с учетом:

снижения нормы потребления газа и электричества;

уменьшения сроков отопления частных домов;

анализа доходов за I и II кварталы 2017 года;

наличия долгов по оплате коммунальных услуг.