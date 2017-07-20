Одесситам о цене на газ: конфликт на заседании Кабмина

На последнем заседании Кабмина возникла конфликтная ситуация вокруг финплана «Нафтогаза», который предусматривал повышение цены на газ для населения.

В НАК «Нафтогаз Украины» предложили с октября повысить цену на газ для населения на 18,84% (или на 931 грн за тысячу кубометров) — до 5873 грн за тысячу кубов без НДС. Это предполагалось финансовым планом «Нафтогаза» на конец 2017 года, который вчера утвердили в Кабмине.

Финплан утвердили, но повышения не поддержали. Сам план в правительстве держат в секрете: мол, в будущем его еще могут пересмотреть в соответствии с действующими ценами.

Стороны даже обменялись колкими постами в Facebook.

За закрытыми дверями градус противостояния был намного выше, чем это было позволено увидеть общественности. «Финплан «Нафтогаза» был условно согласован.

Гройсман его не подписал, а подпишет тогда, когда доходная часть будет пересчитана в разрезе цен на газ по состоянию на 1 апреля 2017 года (то есть по нынешним ценам,- сообщает 112.ua