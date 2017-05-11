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Общество, Одесса

Одесситам предлагают решить — кому нужна медицинская реформа

11.05.2017 0 148

В Одессе решили собрать врачей, общественников и чиновников, чтобы обсудить — насколько целесообразны изменения, который в рамках медицинской реформы Украины предлагает глава Минздрава Ульяна Супрун.

15 мая в 11:00 в помещении Одесской областной государственной администрации (ул.Канатная, 83, 2 этаж, малый зал) одесситов и жителей области соберут для публичного обсуждения востребованных реформ и первоочередных изменений в регионе и Украине.
Общественная организация «Центр UA» совместно с экспертами коалиции Реанимационный Пакет Реформ и представителями Министерства здравоохранения продолжает Всеукраинский тур «Изменить: взаимодействие ради перемен», чтобы услышать и собрать позиции представителей активных сообществ во всех регионах Украины для разработки системных и необратимых изменений.

Вопросы, предлагаемые для обсуждения, звучат так:
• что должны сделать общины и местные власти для внедрения реформы системы здравоохранения?
• какие избирательные правила позволят запустить смену политических элит в стране?
• как налогоплательщики могут контролировать, на что тратятся их деньги?
• при каких условиях власть услышит позиции и требования граждан и как повлиять на принятие решений?

Вип-гостями мероприятия станут: Олег Рыбачук, председатель и соучредитель Центра UA, экс-вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции; Александр Линчевский, заместитель министра здравоохранения.

Одесский ВУЗ оценили в гривне (ФОТО)

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Elena

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