Одесситам предлагают решить — кому нужна медицинская реформа

В Одессе решили собрать врачей, общественников и чиновников, чтобы обсудить — насколько целесообразны изменения, который в рамках медицинской реформы Украины предлагает глава Минздрава Ульяна Супрун.

15 мая в 11:00 в помещении Одесской областной государственной администрации (ул.Канатная, 83, 2 этаж, малый зал) одесситов и жителей области соберут для публичного обсуждения востребованных реформ и первоочередных изменений в регионе и Украине.

Общественная организация «Центр UA» совместно с экспертами коалиции Реанимационный Пакет Реформ и представителями Министерства здравоохранения продолжает Всеукраинский тур «Изменить: взаимодействие ради перемен», чтобы услышать и собрать позиции представителей активных сообществ во всех регионах Украины для разработки системных и необратимых изменений.

Вопросы, предлагаемые для обсуждения, звучат так:

• что должны сделать общины и местные власти для внедрения реформы системы здравоохранения?

• какие избирательные правила позволят запустить смену политических элит в стране?

• как налогоплательщики могут контролировать, на что тратятся их деньги?

• при каких условиях власть услышит позиции и требования граждан и как повлиять на принятие решений?

Вип-гостями мероприятия станут: Олег Рыбачук, председатель и соучредитель Центра UA, экс-вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции; Александр Линчевский, заместитель министра здравоохранения.